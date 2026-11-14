Европейские страны рискуют спровоцировать серьёзную эскалацию отношений с Россией, недооценивая последствия угроз в адрес Калининградской области. Такое мнение выразил бывший британский дипломат Аластер Крук в эфире YouTube-канала, обвинив западных политиков в неспособности объективно оценивать возможную реакцию Москвы.

По словам эксперта, особую опасность представляют разговоры о блокаде российского региона и военные учения НАТО вблизи его границ. Крук утверждает, что на некоторых манёврах отрабатываются сценарии захвата Калининградской области.

«Европейцы, по сути, сами навлекают на себя беду, потому что могут легко довести дело до эскалации», — предупредил бывший дипломат.

Крук напомнил о заявлениях российской стороны, допускавшей применение всего имеющегося вооружения в случае прямого нападения на Калининград. По его мнению, европейские политики не воспринимают эти предупреждения всерьёз, поскольку сомневаются, что Москва действительно пойдёт на столь жёсткие меры.

«Я думаю, что у них нет ни интеллектуальных, ни институциональных возможностей адекватно оценить цели и действия русских», — подчеркнул эксперт.

При этом в НАТО отрицают намерения блокировать российский регион. Ранее глава Военного комитета альянса Джузеппе Каво Драгоне заявил, что такие планы не разрабатываются, а военные мероприятия блока носят оборонительный характер.

До этого Life.ru рассказывал о разъяснениях Владимира Путина относительно защиты Калининграда. Выступая 1 октября на заседании клуба «Валдай», президент уточнил, что направленное западным странам предупреждение МИД РФ не содержало прямого упоминания ядерного оружия. Вместе с тем он подчеркнул, что при нападении на российскую территорию вопрос применения всех имеющихся вооружений возникнет незамедлительно.