Остановить старение хрусталика витаминами или гимнастикой нельзя, рассказала офтальмохирург Елена Казанцева. При этом она рекомендовала уменьшить влияние факторов, повышающих риск заболеваний глаз. Для профилактики важны отказ от курения, физическая активность, контроль давления и сахара в крови.

На улице полезны очки, блокирующие 99–100% ультрафиолета. Удобное освещение, увеличение мелкого шрифта и перерывы при работе за экраном снижают зрительное утомление, однако не предотвращают возрастную дальнозоркость. Также важно учитывать наследственность и хронические заболевания.

Постепенно нарастающие трудности с чтением мелкого текста обычно позволяют дождаться планового приёма. Но внезапное падение зрения, вспышки света, множество новых «мушек» или тёмная «занавеска» перед глазом требуют другой реакции.

«При таких симптомах нужна срочная офтальмологическая помощь: они могут указывать на проблему с сетчаткой. Ждать, что всё пройдёт после отдыха, не стоит», — подчеркнула кандидат медицинских наук в беседе с «Радио 1».