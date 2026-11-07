Самого популярного в России итальянца Баньяти чуть не обманули на полмиллиона
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации/lorenzo.bagnati98
Популярный в России итальянский блогер и пианист Лоренцо Баньяти оказался в центре судебного спора после рекламы настольной игры «Потолкуем». Заказчик отказался перечислять артисту оставшуюся часть гонорара, сославшись на отсутствие согласования рекламных материалов. Разбирательство завершилось решением о взыскании с компании более полумиллиона рублей. Подробности сообщает телеграм-канал Baza.
Поводом для конфликта стало сотрудничество Баньяти с компанией «Адат», которая через посредника договорилась о продвижении игры сразу на трёх площадках — YouTube, TikTok и Telegram. Общая стоимость рекламной кампании составляла 800,4 тысячи рублей. Половину суммы исполнитель получил, однако после публикации материалов возникли проблемы с окончательным расчётом.
Представители заказчика заявили, что видеоролики якобы не прошли необходимого согласования, и отказались переводить оставшиеся 400,2 тысячи рублей. Агент блогера, занимавшийся организацией рекламной кампании, решил добиться выплаты через суд.
Ключевую роль в разбирательстве сыграла переписка сторон в Telegram. Чтобы использовать её в качестве доказательства, представитель артиста обратился к нотариусу. Оформление протокола осмотра сообщений обошлось в 43,4 тысячи рублей.
Изучив представленные материалы, суд встал на сторону истца. Компанию обязали погасить задолженность, выплатить неустойку и компенсировать судебные расходы. Общая сумма взыскания достигла 540,6 тысячи рублей. При этом решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.
Сам Баньяти родился в Милане, однако широкую известность получил благодаря русскоязычному контенту. Итальянец рассказывает о повседневной жизни в России, культурных различиях и особенностях русского языка. Помимо блогерской деятельности, он занимается музыкой и выступает на профессиональной сцене. Совокупная аудитория его социальных сетей превышает шесть миллионов подписчиков.
Другой спор вокруг рекламных интеграций возник у техноблогера Валентина Петухова, известного как Wylsacom. Ранее с него через суд взыскали около 1,5 миллиона рублей из-за несостоявшегося размещения рекламы, условия которого стороны так и не смогли окончательно согласовать. Заказчик потребовал вернуть перечисленные деньги, однако добровольно урегулировать вопрос не удалось. Одновременно Петухов столкнулся с требованиями Роскомнадзора об уплате обязательного сбора с рекламных доходов. Уже 6 ноября 2026 года стало известно о третьем за год судебном обращении ведомства к блогеру, причём ранее с него взыскали более 1,2 миллиона рублей рекламных отчислений.
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