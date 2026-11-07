Популярный в России итальянский блогер и пианист Лоренцо Баньяти оказался в центре судебного спора после рекламы настольной игры «Потолкуем». Заказчик отказался перечислять артисту оставшуюся часть гонорара, сославшись на отсутствие согласования рекламных материалов. Разбирательство завершилось решением о взыскании с компании более полумиллиона рублей. Подробности сообщает телеграм-канал Baza.

Поводом для конфликта стало сотрудничество Баньяти с компанией «Адат», которая через посредника договорилась о продвижении игры сразу на трёх площадках — YouTube, TikTok и Telegram. Общая стоимость рекламной кампании составляла 800,4 тысячи рублей. Половину суммы исполнитель получил, однако после публикации материалов возникли проблемы с окончательным расчётом.

Представители заказчика заявили, что видеоролики якобы не прошли необходимого согласования, и отказались переводить оставшиеся 400,2 тысячи рублей. Агент блогера, занимавшийся организацией рекламной кампании, решил добиться выплаты через суд.

Ключевую роль в разбирательстве сыграла переписка сторон в Telegram. Чтобы использовать её в качестве доказательства, представитель артиста обратился к нотариусу. Оформление протокола осмотра сообщений обошлось в 43,4 тысячи рублей.

Изучив представленные материалы, суд встал на сторону истца. Компанию обязали погасить задолженность, выплатить неустойку и компенсировать судебные расходы. Общая сумма взыскания достигла 540,6 тысячи рублей. При этом решение ещё не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Сам Баньяти родился в Милане, однако широкую известность получил благодаря русскоязычному контенту. Итальянец рассказывает о повседневной жизни в России, культурных различиях и особенностях русского языка. Помимо блогерской деятельности, он занимается музыкой и выступает на профессиональной сцене. Совокупная аудитория его социальных сетей превышает шесть миллионов подписчиков.