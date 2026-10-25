Самолёт easyJet подал сигнал бедствия и изменил маршрут над Британией
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Пассажирский самолёт easyJet, летевший из Амстердама в Эдинбург, подал сигнал чрезвычайной ситуации и изменил маршрут. Вместо шотландской столицы лайнер направился в сторону Манчестера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полётные данные.
Рейс выполнял Airbus A319-111. Борт вылетел из Амстердама в 11:47 по местному времени (13:47 мск). При подлёте к Эдинбургу самолёт сделал несколько кругов над городом, после чего экипаж решил изменить курс.
Во время полёта пилоты установили на транспондере код Squawk 7700. Так экипаж сообщает авиадиспетчерам о нештатной ситуации, требующей особого внимания.
При этом сигнал 7700 не обязательно означает непосредственную угрозу крушения. Его используют при самых разных чрезвычайных обстоятельствах — от технических неполадок до необходимости срочно оказать помощь человеку на борту.
Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с Airbus A319, следовавшим из Глазго в Саутгемптон. 18 октября экипаж также передал сигнал тревоги, после чего самолёт благополучно приземлился в Ливерпуле. А 7 октября ещё один рейс easyJet, направлявшийся из Ларнаки в Глазго, экстренно сел в Амстердаме. Тогда пилоты тоже использовали код 7700.
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