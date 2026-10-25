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Опубликовано 25 октября, 17:15

Самолёт easyJet подал сигнал бедствия и изменил маршрут над Британией

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MC MEDIASTUDIO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MC MEDIASTUDIO

Пассажирский самолёт easyJet, летевший из Амстердама в Эдинбург, подал сигнал чрезвычайной ситуации и изменил маршрут. Вместо шотландской столицы лайнер направился в сторону Манчестера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полётные данные.

Рейс выполнял Airbus A319-111. Борт вылетел из Амстердама в 11:47 по местному времени (13:47 мск). При подлёте к Эдинбургу самолёт сделал несколько кругов над городом, после чего экипаж решил изменить курс.

Во время полёта пилоты установили на транспондере код Squawk 7700. Так экипаж сообщает авиадиспетчерам о нештатной ситуации, требующей особого внимания.

При этом сигнал 7700 не обязательно означает непосредственную угрозу крушения. Его используют при самых разных чрезвычайных обстоятельствах — от технических неполадок до необходимости срочно оказать помощь человеку на борту.

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Ранее Life.ru рассказывал о другом инциденте с Airbus A319, следовавшим из Глазго в Саутгемптон. 18 октября экипаж также передал сигнал тревоги, после чего самолёт благополучно приземлился в Ливерпуле. А 7 октября ещё один рейс easyJet, направлявшийся из Ларнаки в Глазго, экстренно сел в Амстердаме. Тогда пилоты тоже использовали код 7700.

Больше новостей об авиационных происшествиях, аварийных посадках и других нештатных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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