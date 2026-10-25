Самолёт easyJet подал сигнал бедствия и изменил маршрут над Британией

Пассажирский самолёт easyJet, летевший из Амстердама в Эдинбург, подал сигнал чрезвычайной ситуации и изменил маршрут. Вместо шотландской столицы лайнер направился в сторону Манчестера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на полётные данные.

Рейс выполнял Airbus A319-111. Борт вылетел из Амстердама в 11:47 по местному времени (13:47 мск). При подлёте к Эдинбургу самолёт сделал несколько кругов над городом, после чего экипаж решил изменить курс.

Во время полёта пилоты установили на транспондере код Squawk 7700. Так экипаж сообщает авиадиспетчерам о нештатной ситуации, требующей особого внимания.

При этом сигнал 7700 не обязательно означает непосредственную угрозу крушения. Его используют при самых разных чрезвычайных обстоятельствах — от технических неполадок до необходимости срочно оказать помощь человеку на борту.