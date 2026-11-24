Министерство обороны Южной Кореи вызвало российского военного атташе Николая Марченко и выразило ему официальный протест из-за полётов авиации РФ над Японским морем. При этом даже южнокорейские военные признали, что воздушное пространство республики нарушено не было.

Поводом для претензий стало появление 24 ноября нескольких российских самолётов в опознавательной зоне ПВО KADIZ, границы которой Сеул установил самостоятельно. По версии южнокорейской стороны, воздушные суда без предварительного уведомления пролетели вблизи острова Уллындо.

Протест российскому представителю выразил руководитель департамента международной политики Минобороны Республики Корея Ким Хак Чо. Он потребовал не допускать повторения подобных ситуаций, предупредив о риске обострения обстановки на Корейском полуострове.

«Наши вооружённые силы будут принимать активные меры в ответ на деятельность соседних государств в зоне KADIZ в целях защиты воздушного пространства», — говорится в заявлении южнокорейского военного ведомства.

Ранее утром приближение российских самолётов вызвало тревогу на Уллындо. Местным жителям рекомендовали укрыться, а военные подняли истребители. При этом сообщения властей оказались противоречивыми: сначала говорилось о нарушении воздушного пространства, а затем в региональном оповещении ошибочно упомянули северокорейский беспилотник.

Москва неоднократно подчёркивала, что опознавательная зона KADIZ не является государственным воздушным пространством Южной Кореи и не создаёт международно-правовых обязательств для других стран. В Минобороны России также заявляли, что полёты российской военной авиации выполняются в соответствии с международными правилами.

Ранее Life.ru сообщал об объявлении воздушной тревоги на острове Уллындо из-за приближения российских военных самолётов. Предупреждение отменили спустя несколько минут, а южнокорейское командование подтвердило отсутствие нарушения границ. Ещё 17 ноября Сеул поднимал истребители после появления российской авиации в той же опознавательной зоне.