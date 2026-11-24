Власти Южной Кореи объявляли эвакуацию жителей острова Уллындо в Японском море из-за приближения российских военных самолётов. При этом воздушное пространство республики нарушено не было, сообщает агентство Yonhap.

Утром 24 ноября МВД страны разослало местным жителям предупреждение о воздушной тревоге с требованием спуститься в подземные укрытия. Поводом стало появление российских самолётов в опознавательной зоне южнокорейской ПВО. Уже через три минуты тревогу отменили.

Путаницы добавили власти провинции Кёнсан-Пукто, к которой относится остров. В уведомлении об отмене тревоги они ошибочно назвали самолёты северокорейскими. Исправленное сообщение жители получили лишь спустя 40 минут.

В Объединённом комитете начальников штабов ВС Южной Кореи уточнили, что военные заблаговременно обнаружили приближение российской авиации и подняли в воздух истребители.

Минобороны республики намерено вызвать представителя российского посольства в Сеуле для выражения официального протеста. Серьёзных нарушений повседневной жизни на острове, где проживают около девяти тысяч человек, не зафиксировано.

Напомним, ровно неделю назад, 17 ноября, Южная Корея уже поднимала истребители из-за российских самолётов над Японским морем. А в июне Сеул выражал протест Москве и Пекину в связи с совместным воздушным патрулированием. Тогда в Минобороны РФ подчеркнули, что полёт проходил в соответствии с международным правом и не был направлен против третьих стран.