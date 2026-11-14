Старший брат легендарного хоккеиста Александра Овечкина Сергей в начале 1990-х годов мог состоять в Бауманской организованной преступной группировке и заниматься вымогательством денег у предпринимателей. При этом большую часть заработка он якобы отдавал семье и вкладывал в спортивное будущее младшего брата. Такие подробности биографии Сергея приводит телеграм-канал Mash на спорте.

По информации источников канала, проблемы с законом у старшего Овечкина начались ещё до вступления в группировку. В 1987 году он якобы попал в поле зрения милиции из-за кражи наручных часов, а в 1990-м — из-за хранения наркотиков. Позднее Сергей, как утверждается, примкнул к «бауманским», где занимался сбором денег с коммерсантов за криминальное покровительство и контролировал рынки.

В преступной среде мужчину сначала называли «Овца», а позднее, по данным Mash, за ним закрепилось прозвище «Самосвал». Значительную часть полученных денег Сергей передавал родителям и тратил на развитие хоккейной карьеры Александра. Именно старший брат в 1993 году привёл восьмилетнего Сашу в спортивную секцию. Из-за занятости родители не всегда могли сопровождать мальчика на тренировки, поэтому Сергей взял эту обязанность на себя.

Впоследствии Александр неоднократно рассказывал, что старший брат был для него большим авторитетом и поддерживал увлечение хоккеем. По версии Mash, Сергей стремился сделать всё возможное, чтобы младший Овечкин продолжал заниматься спортом и не повторил его предполагаемый путь в криминальной среде.

После распада прежнего состава Бауманской группировки в начале 1990-х Сергей, как утверждает канал, отошёл от преступной деятельности. Когда в 1995 году ОПГ восстановила своё влияние и её участники переключились в том числе на заказные убийства и наркоторговлю, он якобы отказался возвращаться к ним.

В том же году старший брат будущей звезды НХЛ погиб после автомобильной аварии. Как сообщалось ранее, трагедия могла быть связана с оторвавшимся тромбом. Сам Александр впоследствии уточнял, что Сергей умер в больнице после ДТП. Хоккеисту тогда было десять лет, и смерть близкого человека стала для него тяжёлым потрясением.

Память о брате Овечкин сохранил на всю жизнь. На его теле появилась татуировка с надписью «Sergey, you are always in my heart» («Сергей, ты всегда в моём сердце»). После завоевания Кубка Стэнли в 2018 году Александр привёз трофей на могилу Сергея, а своего первенца назвал в честь погибшего брата.

Ранее Life.ru рассказывал, что Овечкин продолжает чтить память своего покойного отца Михаила. В сентябре 2026 года нападающий появился на тренировке «Вашингтона» с клюшкой, на которой были нанесены буквы MVO. Эти инициалы совпадают с именем Михаила Викторовича Овечкина, умершего в феврале 2023 года. Отец хоккеиста выступал за резервную команду московского «Динамо», а затем работал детским футбольным тренером.

Кроме того, Life.ru сообщал о решении Овечкина завершить карьеру в НХЛ после сезона-2026/27. Российский нападающий объяснил, что принял это решение вместе с семьёй. Он намерен провести последний сезон в составе «Вашингтон Кэпиталз», которому посвятил всю свою североамериканскую карьеру.