Помните легендарные 5:0? Сборная России может вновь сыграть с Саудовской Аравией
Сборная России по футболу может провести товарищеский матч с Саудовской Аравией
Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев
Сборные России и Саудовской Аравии планируют провести товарищеский футбольный матч в честь столетия дипломатических отношений между странами. О подготовке встречи сообщил исполняющий обязанности директора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максим Максимов.
«Планируем провести товарищеский матч по футболу между нашими сборными, приуроченный к годовщине установления дипломатических отношений», — рассказал дипломат на международной конференции «Россия — Саудовская Аравия: первый век дружбы».
Пока точные дата и место проведения игры не объявлены. Дипломатическим отношениям двух государств в 2026 году исполнилось 100 лет. Они были установлены ещё 19 февраля 1926 года, однако в 1938-м прервались. Полноценное дипломатическое взаимодействие восстановили в сентябре 1990 года.
Российские болельщики хорошо помнят предыдущую встречу национальных команд. В июне 2018 года сборная России разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия домашнего чемпионата мира. Тогда дубль оформил Денис Черышев, а по одному мячу забили Юрий Газинский, Артём Дзюба и Александр Головин.
Ранее Life.ru рассказывал, что 3 октября сборная России одержала крупную победу над Намибией. Встреча в Екатеринбурге завершилась со счётом 6:0, причём для российской команды это был первый матч в городе. Одним из главных героев игры стал Максим Глушенков, оформивший дубль.
Следующий товарищеский поединок с Нигерией завершился результативной ничьей — 3:3. Россияне вели со счётом 3:1, однако африканская сборная сумела отыграться. Матч прошёл 6 октября в Нижнем Новгороде и стал заключительным для команды Валерия Карпина в рамках осеннего сбора.
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