Сборная России упустила преимущество в три мяча и проиграла Перу на турнире ФИФА

Юношеская сборная России по футболу среди игроков до 15 лет потерпела поражение от команды Перу на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане. Россияне вели со счётом 3:0 уже к пятой минуте, однако позволили сопернику отыграться. Основное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались южноамериканцы — 5:4, сообщает Российский футбольный союз.

Встреча проходила в полуфинале плей-офф за 17–32-е места. Счёт на второй минуте открыл Матвей Абдулхаликов, после чего Анатолий Цимин оформил дубль, отличившись на третьей и пятой минутах. Перуанские футболисты сократили отставание ещё до перерыва, забив на седьмой и 20-й минутах. А на 37-й минуте им удалось восстановить равновесие и перевести игру в серию пенальти. Решающий промах допустил россиянин Карим Залялов, удар которого отразил вратарь соперников.