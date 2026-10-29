Сборная России упустила преимущество в три мяча и проиграла Перу на турнире ФИФА
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Юношеская сборная России по футболу среди игроков до 15 лет потерпела поражение от команды Перу на чемпионате мира и фестивале ФИФА в Азербайджане. Россияне вели со счётом 3:0 уже к пятой минуте, однако позволили сопернику отыграться. Основное время завершилось вничью 3:3, а в серии пенальти сильнее оказались южноамериканцы — 5:4, сообщает Российский футбольный союз.
Встреча проходила в полуфинале плей-офф за 17–32-е места. Счёт на второй минуте открыл Матвей Абдулхаликов, после чего Анатолий Цимин оформил дубль, отличившись на третьей и пятой минутах. Перуанские футболисты сократили отставание ещё до перерыва, забив на седьмой и 20-й минутах. А на 37-й минуте им удалось восстановить равновесие и перевести игру в серию пенальти. Решающий промах допустил россиянин Карим Залялов, удар которого отразил вратарь соперников.
Теперь сборная России завершит выступление на турнире матчем за 19-е место против команды Боснии и Герцеговины. Встреча состоится 30 октября и начнётся в 08:00 по московскому времени.
Ранее команда Дениса Первушина выиграла все пять матчей группового этапа, однако в первом раунде плей-офф уступила Мексике со счётом 2:3. После этого российские футболисты обыграли Южную Корею (4:1) и Камерун (9:2).