СБУ пригрозила украинцам тюрьмой за публикацию кадров атак ВС РФ
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На фоне усилившихся атак ВС РФ СБУ запретила жителям Украины публиковать фото и видео обстрелов и предупредила об уголовной ответственности за распространение таких материалов. Там опасаются, что подобные кадры помогут российским военным скорректировать повторные удары.
В обращении от 4 октября украинцев призвали не снимать и не размещать в интернете последствия атак, в том числе удары по военным объектам и критической инфраструктуре, а также работу средств ПВО.
Жителям пригрозили статьей 114−2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Речь о несанкционированном распространении сведений о ВСУ. В СБУ также сообщили, что их подразделения теперь отслеживают публикации подобных материалов в интернете.
Ранее Минобороны РФ показало видео удара российской авиации авиабомбами ФАБ-500 по пункту временной дислокации 425-го отдельного штурмового полка ВСУ в Днепропетровской области. Также 4 октября российские военные поразили Северный автомобильный мост через Днепр в Киеве.
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