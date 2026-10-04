СБУ пригрозила украинцам тюрьмой за публикацию кадров атак ВС РФ

На фоне усилившихся атак ВС РФ СБУ запретила жителям Украины публиковать фото и видео обстрелов и предупредила об уголовной ответственности за распространение таких материалов. Там опасаются, что подобные кадры помогут российским военным скорректировать повторные удары.

В обращении от 4 октября украинцев призвали не снимать и не размещать в интернете последствия атак, в том числе удары по военным объектам и критической инфраструктуре, а также работу средств ПВО.

Жителям пригрозили статьей 114−2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до 12 лет лишения свободы. Речь о несанкционированном распространении сведений о ВСУ. В СБУ также сообщили, что их подразделения теперь отслеживают публикации подобных материалов в интернете.