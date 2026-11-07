Москвички всё чаще решаются на рождение детей после 40 лет, а средний возраст появления первенца в столице уже превысил 29 лет. При этом основная масса пациенток столичных роддомов — женщины в возрасте 32–34 лет. Об изменении возрастной структуры рожениц РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по гинекологии и акушерству департамента здравоохранения Москвы Антон Оленев.

«Средний возраст первых родов в Москве — 29 плюс, а вообще средний возраст наших пациенток — это 32–34 года, и количество пациенток, которые рожают в возрасте старше 40 лет, ежегодно увеличивается», — сообщил специалист.

Масштаб перемен подтверждает статистика за первые девять месяцев 2026 года. По данным столичного департамента здравоохранения, доля женщин, родивших после 40 лет, достигла 8,2%. Причём 46 москвичек стали матерями в возрасте старше 50 лет. Эти цифры Оленев представил 6 ноября на научно-практической конференции «Сложный пациент в акушерстве и гинекологии».

Любопытно, что возраст материнства растёт на фоне общего снижения числа родов. С января по сентябрь 2026 года в Москве родились 67 991 ребёнок против 72 067 за аналогичный период прошлого года. Сокращение составило 5,6%. Положительная динамика наблюдается только среди рожениц старше 40 лет.

Врач напомнил, что с физиологической точки зрения более молодой возраст обычно благоприятнее для наступления и вынашивания беременности. С годами постепенно снижается репродуктивный потенциал, а хронические заболевания могут усложнять течение беременности. При этом возраст сам по себе не означает, что женщина не сможет родить здорового ребёнка.

На той же конференции Оленев привёл необычный пример: в 2026 году в Москве родила 62-летняя женщина. Однако специалист призвал не воспринимать единичные случаи позднего материнства как доказательство того, что беременность можно без последствий откладывать на любой возраст. По его словам, медицинская помощь адаптируется к изменению потребностей пациенток, но физиологические ограничения по-прежнему необходимо учитывать.

Тенденция к более позднему материнству в Москве наблюдается уже много лет. Ещё в январе 2020 года Life.ru рассказывал, что более половины москвичек, впервые ставших матерями, были старше 30 лет. Такие данные тогда озвучил тот же Антон Оленев на ассамблее «Здоровая Москва». Специалист обращал внимание, что в столичных роддомах увеличивается число женщин, которые становятся матерями во второй, третий и последующие разы, а количество первых родов относительно сокращается. Уже тогда медики связывали повышение возраста рожениц с необходимостью более внимательно учитывать сопутствующие заболевания и индивидуальные особенности беременности.

Однако позднее материнство не следует автоматически считать медицинской проблемой. Как объясняла Life.ru акушер-гинеколог и репродуктолог Любовь Ефремова, за последние два десятилетия средний возраст рождения первенца в России заметно вырос. В начале 2000-х он составлял примерно 24–25 лет, а сейчас приблизился к 29 годам. В большинстве европейских стран женщины впервые становятся матерями в среднем в 30–31 год. По словам врача, беременность после 35 лет вполне может завершиться благополучно, однако требует внимательного планирования, оценки состояния здоровья и при необходимости дополнительного медицинского наблюдения.

С этим согласна и главный внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина. Ранее в разговоре с Life.ru она отмечала, что способность к зачатию начинает постепенно снижаться после 30 лет, а после 35 этот процесс ускоряется. При этом современные репродуктивные технологии расширяют возможности будущих родителей. В России ежегодно благодаря вспомогательным репродуктивным технологиям появляются на свет более 30 тысяч детей, а государственные программы делают такую помощь доступнее.