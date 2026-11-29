Мокрые пятна и плесень вокруг окна могут появиться, если разрушился шов между рамой и стеной или плохо утеплён фасад, рассказал строитель Александр Новицкий. По его словам, определить причину промерзания помогает тепловизор. Где именно искать проблему, зависит от того, из чего построен дом.

В каркасном доме стоит проверить, нет ли пустот в утеплителе вокруг окна, цела ли монтажная пена и плотно ли пароизоляция прилегает к раме. В кирпичных и монолитных домах откосы могут промерзать, если фасад слабо утеплён или окно смонтировали со смещением относительно слоя утеплителя. У газобетона и керамических блоков есть ещё одна особенность: через негерметичные швы в них проникает влага, и стена хуже держит тепло.

На холодном откосе оседает конденсат. Если в комнате сыро и плохо работает вентиляция, со временем появляется плесень. В каменной стене влага замерзает и оттаивает, постепенно разрушая материал. В каркасной от сырости намокает утеплитель, а деревянные детали могут начать гнить.

Начать осмотр специалист посоветовал с уплотнителя и створок. Затвердевшую резину стоит заменить, а если створка прилегает неплотно — отрегулировать фурнитуру. Разрушенный монтажный шов придётся восстановить. Если широкий подоконник мешает тёплому воздуху от батареи подниматься к стеклу, в нём можно установить решётки.

Просто замазать трещины герметиком или закрыть откос утеплителем изнутри — значит скрыть следы промерзания. Под такой отделкой каменная стена может стать ещё холоднее, а влага начнёт скапливаться внутри, предупредил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».