Военные конфликты будущего будут разворачиваться одновременно на суше, в воздухе, на воде, в космосе и информационном пространстве. Ключевую роль в них сыграют технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил заместитель министра обороны России Дмитрий Щербинин в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, военным предстоит обрабатывать огромные объёмы информации одновременно во всех пяти средах. Справиться с такой задачей без применения нейросетей будет крайне сложно.

Щербинин подчеркнул, что искусственный интеллект уже стал одним из ключевых факторов достижения военного преимущества. При этом цифровизация армии затрагивает не только боевые действия, но и материально-техническое снабжение, медицинское обеспечение, управление финансами и исполнение гособоронзаказа.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в странах Североатлантического альянса. Как ранее сообщал Life.ru, НАТО разрабатывает концепцию обороны, предусматривающую широкое применение беспилотников, искусственного интеллекта и высокоточного оружия.

Вместе с тем использование нейросетей в военных целях вызывает опасения у научного сообщества. Президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин ранее предупредил об угрозе применения ИИ в сфере ядерных вооружений.