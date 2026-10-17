Угроза ядерной войны: Академик раскрыл опасность использования ИИ в военных целях

Главная опасность искусственного интеллекта связана с его применением в военных целях, заявил президент ИМЭМО РАН, доктор экономических наук Александр Дынкин. По его оценке, на фоне вооружённых конфликтов угроза ядерной войны остаётся первостепенной, причём причиной катастрофы может стать не только ошибка алгоритма, но и человеческий просчёт.

«Если ИИ начнёт использоваться в военных целях — в этом главная опасность», — цитирует академика kp.ru.

Он подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что исключать человека из принятия военных решений опасно, особенно когда времени на оценку ситуации становится всё меньше.

Перспективу массовой потери работы из-за нейросетей учёный оценивает спокойнее. По его мнению, рынок труда адаптируется к новым технологиям, как прежде приспосабливался к появлению станков, паровых машин и компьютеров. При этом ценность сотрудников, умеющих пользоваться ИИ, будет расти.

Ранее Минобороны России сообщило о создании сервиса для обучения нейросетей военного назначения на видеозаписях применения беспилотников. Разработчикам предоставили доступ к подготовленным материалам, которые можно использовать для совершенствования алгоритмов.