Строить тоннель между Россией и США под Беринговым проливом пока преждевременно, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. По его словам, проект в парламенте не обсуждали, смету не рассматривали.

Прежде чем говорить о стройке, нужно понять, какую задачу решит тоннель и кому он будет полезен. Сейчас для России важнее укреплять свои позиции в Арктике, в том числе на фоне интереса НАТО к Северному морскому пути, отметил депутат.

«Президент США Дональд Трамп бесконечно говорит о разных сделках, России такой подход чужд», — подчеркнул парламентарий в беседе с НСН.