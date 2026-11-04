Сделка с Трампом полезна? В Госдуме выступили против тоннеля под Беринговым проливом
Депутат Харитонов считает преждевременным проект тоннеля между Россией и США
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Строить тоннель между Россией и США под Беринговым проливом пока преждевременно, заявил председатель комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов. По его словам, проект в парламенте не обсуждали, смету не рассматривали.
Прежде чем говорить о стройке, нужно понять, какую задачу решит тоннель и кому он будет полезен. Сейчас для России важнее укреплять свои позиции в Арктике, в том числе на фоне интереса НАТО к Северному морскому пути, отметил депутат.
«Президент США Дональд Трамп бесконечно говорит о разных сделках, России такой подход чужд», — подчеркнул парламентарий в беседе с НСН.
Напомним, в октябре 2025 года глава РФПИ Кирилл Дмитриев представил идею тоннеля между Россией и США, допустив, что его можно построить менее чем за восемь лет. Позднее он оценил стоимость строительства как минимум в 8 млрд долларов и уточнил, что проект предусматривает железнодорожную ветку для грузовых перевозок.