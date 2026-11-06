Владимир Зеленский назвал потенциально опасной инициативу президента США Дональда Трампа по созданию новой системы безопасности в Европе. В интервью CNN он заявил, что обсуждение подобных договорённостей с Россией без предварительного урегулирования украинского конфликта несёт риски прежде всего для европейских государств.

«Я не вижу никакой демонстрации и сигналов от России, что они готовы сделать что-то (в этом направлении). Вот почему, на мой взгляд, это опасно. Когда они хотят не говорить о том, как закончить эту войну, я имею в виду Россию, они хотят начать с новой инфраструктуры безопасности в Европе. Это опасно», — сказал Зеленский.

По его мнению, сначала необходимо договориться о завершении боевых действий на Украине и лишь затем обсуждать более широкую архитектуру европейской безопасности. Зеленский добавил, что предложенная Трампом идея представляет даже больше рисков для Европы, чем для самой Украины. При этом он признал, что Киев не входит ни в Евросоюз, ни в НАТО, поэтому не может выступать от имени этих объединений.

Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам с Украиной и предлагала Киеву вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта. Президент РФ Владимир Путин приглашал Владимира Зеленского на личную встречу в Москву, а российская сторона гарантировала ему безопасность и необходимые условия для переговоров. Однако Зеленский отказался приезжать в российскую столицу, назвав такой формат неприемлемым, и предложил провести встречу в Киеве или другой стране. При этом в Кремле подчёркивали, что приглашение остаётся в силе и Москва по-прежнему готова к диалогу.