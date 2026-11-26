Наваристые щи с самого утра помогали Александру Суворову восполнять запасы энергии и выдерживать тяжелейшие физические нагрузки, однако современным россиянам слепо копировать рацион великого полководца не стоит. Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с Life.ru объяснила, почему пищевые привычки генералиссимуса были оправданны в XVIII веке, но сегодня могут обернуться проблемами со здоровьем.

Дело в том, что Суворов жил в условиях, которые противоречат всем привычкам современного питания и образа жизни: голод, холод, тяжелейшие физические и эмоционально-психические нагрузки. Поэтому я думаю, что он питался не ровно в восемь утра, а как придётся. Елена Соломатина Врач-диетолог

По словам Соломатиной, щи были одним из наиболее питательных и доступных блюд того времени. Они сочетали животный белок, жиры и овощи. Причём готовили их совершенно иначе, чем сейчас: ингредиенты закладывали в посуду и оставляли надолго томиться в русской печи. Вместо свежего мяса нередко использовали солонину или заранее заготовленные субпродукты.

Такой способ приготовления позволял рационально расходовать тепло натопленной печи. Дополняли трапезу цельнозерновым ржаным хлебом на натуральной закваске — источником клетчатки, сложных углеводов и витаминов группы B.

Диетолог также обратила внимание на то, что восемь утра в эпоху Суворова вовсе не считались ранним временем для плотного приёма пищи. Люди ориентировались на световой день, старались экономить свечи, рано ложились спать и вставали с рассветом. К моменту трапезы многие уже успевали выполнить значительную часть повседневных дел.

«В восемь утра жизнь уже вовсю кипела, нужно было выводить скотину. Даже если Суворов сам этого не делал, он подстраивался под общий стиль жизни», — объяснила Соломатина.

По оценке диетолога, солдат русской армии во время тяжёлых походов мог расходовать порядка 4000–5000 килокалорий в сутки, тогда как энергозатраты современного человека с малоподвижным образом жизни зачастую составляют около 2000 килокалорий. Кроме того, мясо и жиры раньше не были повсеместно доступны, поэтому после сытных щей остальные приёмы пищи могли быть гораздо скромнее.

«Тогда калорий не хватало, и рацион выстраивался по принципу «чем калорийнее, тем лучше», — рассказала врач.

Соломатина напомнила, что ещё в советское время прибавка в весе у ребёнка после отдыха в санатории или летнем лагере воспринималась как признак оздоровления. Сегодня же при доступности высококалорийных продуктов и снижении физической активности подход к питанию существенно изменился.

Нельзя забывать и о развитии медицины. Современные врачи помогают выживать людям с заболеваниями, которые в прежние столетия могли приводить к смерти ещё в детстве. Поэтому переносить пищевые привычки предков на всех без исключения Соломатина считает неправильным.

Особенно осторожно с жирными наваристыми щами следует быть людям с заболеваниями желчного пузыря. За ночь в нём накапливается желчь, а поступление жиров стимулирует его сокращение. Сам по себе этот процесс естественен, однако при некоторых заболеваниях обильная жирная пища способна спровоцировать боль и ухудшение самочувствия. Для здорового человека умеренно жирные щи не обязательно будут вредным завтраком — значение имеют состав блюда, размер порции и общий суточный рацион.

Ранее Life.ru рассказывал, что наваристые мясные супы могут быть нежелательны при подагре и заболеваниях почек. Нутрициолог объяснила, что ограничения зависят от конкретного диагноза, а полностью отказываться от первых блюд большинству людей не требуется.