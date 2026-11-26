Молодые жители Великобритании всё реже вступают в сексуальные отношения, а люди младше 45 лет в целом стали заниматься сексом вдвое реже, чем три десятилетия назад. Об этом говорится в видеоматериале The Guardian, посвящённом результатам нового Национального исследования сексуальных установок и образа жизни Natsal-4.

Среди британцев в возрасте от 16 до 24 лет 38% женщин и 28% мужчин сообщили, что никогда не занимались сексом. В предыдущем исследовании, проведённом в 2010 году, доля таких респондентов составляла около 19% и 18% соответственно. Одновременно средний возраст первого сексуального опыта вырос с 16 до 18 лет.

В целом среди людей 16–44 лет частота сексуальных контактов за последние четыре недели снизилась с четырёх в 1990 году до трёх в 2010-м и двух в 2022–2024 годах. При этом большинство взрослых сохраняют сексуальную активность: 77% участников опроса в возрасте от 16 до 59 лет сообщили, что занимались сексом в течение последнего года, а 89% имели такой опыт хотя бы раз в жизни.

В исследовании Natsal-4 участвовали около 6,7 тысячи человек в возрасте от 16 до 59 лет из Англии, Шотландии и Уэльса. Опросы и интервью проводили с сентября 2022-го по январь 2024 года. Это четвёртая волна исследования: предыдущие проходили в 1990, 2000 и 2010 годах.

Однозначного объяснения тенденции исследователи пока не предлагают. Среди возможных факторов они называют сокращение личного общения и употребления алкоголя, более поздний съезд молодых людей от родителей, проблемы с психическим здоровьем, цифровые привычки и изменения в представлениях о близости и отношениях. При этом само исследование фиксирует изменения, но не устанавливает их причины и не доказывает, что онлайн-активность заменяет секс с партнёром.

В беседах с The Guardian молодые британцы также говорили о перемене жизненных приоритетов. Для них стали важнее личные границы, взаимное уважение и согласие, дружеские связи и отношения без обязательного движения к браку. Некоторые молодые мужчины, по наблюдениям собеседников издания, испытывают неуверенность при знакомстве, опасаясь показаться навязчивыми, тогда как женщины менее склонны соглашаться на отношения, которые их не устраивают.

Исследование выявило и изменения в отношении к родительству. Среди женщин в возрасте от 16 до 44 лет, у которых нет детей, доля тех, кто определённо не хочет становиться матерью, за десять лет выросла с 8% до 17%. Особенно заметно эта тенденция проявилась среди женщин младше 35 лет.

Авторы исследования подчёркивают, что снижение частоты сексуальных контактов не означает исчезновения потребности в медицинской помощи. Низкий уровень сексуального благополучия чаще встречается среди молодых людей, людей с невысокими доходами, а также представителей сексуальных и гендерных меньшинств. Участникам по-прежнему могут требоваться консультации по вопросам контрацепции, профилактики инфекций и репродуктивного здоровья.