Селёдка идёт на рекорд: Рыбакам осталось всего 4 тысячи тонн до исторического максимума

Российским рыбакам осталось выловить всего четыре тысячи тонн тихоокеанской сельди, чтобы повторить исторический рекорд 1969 года. С начала 2026 года на Дальнем Востоке добыли уже 602 тысячи тонн этой рыбы при абсолютном максимуме в 606 тысяч тонн. Об этом сообщил Рыбный союз.

По данным организации, к 26 октября объём вылова оказался на 32,3% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Более того, нынешний результат в 2,6 раза превышает среднегодовые показатели за всю 90-летнюю историю наблюдений.

Аналитики Рыбного союза напомнили, что в 1935 году дальневосточные рыбаки добыли лишь четыре тысячи тонн тихоокеанской сельди. С тех пор масштабы промысла значительно выросли, а нынешний сезон может стать самым успешным за всю историю наблюдений.

Рост добычи ранее зафиксировали и в Росрыболовстве. В ведомстве сообщили, что к 23 октября на российских судах произвели более 478 тысяч тонн продукции из сельди. Учёные также отмечают увеличение запасов сахалино-хоккайдской популяции этой рыбы у побережья Сахалина и Южных Курил.

Ранее Life.ru рассказывал о снижении оптовых цен на тихоокеанскую сельдь. В августе её средняя стоимость составляла 110 рублей за килограмм, что делало рыбу одной из самых доступных в стране. При этом стоимость набора продуктов для сельди под шубой к концу сентября выросла на 4% за год — главным образом из-за подорожания овощей и яиц. Само филе сельди при этом в рознице не прибавило в цене.