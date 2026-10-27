Селфи над пропастью: Стали известны новые детали гибели туриста в Адыгее

Двое туристов из Ростовской области, сорвавшихся с 80-метрового обрыва в Адыгее, незадолго до трагедии делали селфи на краю каньона. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По словам собеседника агентства, мужчины фотографировались прямо над скальным обрывом. Он также утверждает, что оба отдыхающих находились в состоянии алкогольного опьянения. В Адыгею они приехали на отдых и арендовали внедорожник.

Трагедия произошла 24 октября в районе Сахрайских водопадов. Один из туристов погиб, второй выжил, но получил многочисленные переломы, ушибы и сотрясение головного мозга.

Пострадавшему оказали медицинскую помощь в Адыгее. Врачам удалось стабилизировать его состояние, после чего мужчину перевезли в Ростов-на-Дону для дальнейшего лечения.

Как ранее рассказывал Life.ru, спасателям пришлось поднимать выжившего туриста из глубокого каньона с помощью специального троса. Самостоятельно выбраться из труднодоступного места он не мог.

По факту гибели мужчины Следственный комитет организовал доследственную проверку. Следователи осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Ранее Life.ru писал о спасении туриста в крымской Долине Привидений. Молодой человек забрался на отвесную скалу высотой более 40 метров, но самостоятельно спуститься уже не смог. Сотрудникам «Крым-Спас» пришлось использовать альпинистское снаряжение, чтобы эвакуировать его и сопроводить в ближайшее село.