«Азимут» могут обязать увеличить вес ручной клади после жалобы пассажира

Авиакомпания «Азимут» получила предостережение из-за ограничения веса ручной клади пятью килограммами. Поводом стала жалоба пассажира, летевшего из Челябинска в Минеральные Воды, сообщает Mash.

Мужчину не устроили условия, указанные в его билете. После обращения Роспотребнадзор признал норму в 5 кг недопустимой.

Ведомство сослалось на пункт 122 Федеральных авиационных правил, согласно которому минимальный вес бесплатного провоза составляет 10 кг. Надзор потребовал от перевозчика разобраться с действующими требованиями.

Если компания не станет оспаривать предостережение, ей придётся изменить правила и увеличить разрешённый вес вещей, которые пассажиры могут брать в салон.

Ограничение в 5 кг «Азимут» установил ещё в 2019 году для бюджетных тарифов без багажа. По таким условиям пассажиры летали почти семь лет, пока один из клиентов не решил пожаловаться.

Ранее из-за ограничений в московских аэропортах задержали и отменили более 400 рейсов. Сильнее всего изменения в расписании затронули Шереметьево и Внуково. Более 30 самолётов, направлявшихся в российскую столицу, не смогли приземлиться в Москве. Лайнеры отправили на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Казань, Санкт-Петербург и другие города.