Имя Абдулрахман ничуть не менее американское, чем Майк или Дональд. Такое заявление сделал Абдул Эль-Сайед, одержавший победу на выборах в Сенат США от штата Мичиган. Политик, ставший первым мусульманином, избранным в верхнюю палату американского Конгресса, подчеркнул, что происхождение имени не должно определять принадлежность человека к стране.

Ещё во время предвыборной кампании Эль-Сайед выступил на мероприятии Арабо-американского комитета политических действий в Дирборне. Там он представился полным именем — Абдулрахман Мохамед Эль-Сайед — и сравнил его с именами известных американских политиков.

«Моё имя Абдулрахман Мохамед Эль-Сайед. И оно настолько же американское, как Майк, Дональд или что бы там ни означали инициалы Джей Ди», — заявил политик.

Таким образом, Эль-Сайед упомянул своего соперника на выборах Майка Роджерса, президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса.

На выборах 3 ноября демократ одержал победу над республиканцем Роджерсом. Для американской политики этот результат стал историческим: до Эль-Сайеда ни одному мусульманину не удавалось избраться в Сенат США.

В своей победной речи 4 ноября политик вновь представился полным именем, а также использовал несколько арабских выражений. В частности, он произнёс «иншаллах», что означает «если Бог пожелает», и «альхамдулиллях» — «хвала Богу».

Эль-Сайед также обратился к Дональду Трампу, который во время предвыборной кампании неоднократно высказывался о его происхождении и вероисповедании. Политик пошутил, что после вступления в должность американский лидер сможет просто называть его сенатором.

42-летний Эль-Сайед родился в США в семье египетских иммигрантов. По образованию он врач и специалист в области общественного здравоохранения. Во время предвыборной кампании демократ выступал за расширение доступа американцев к медицинской помощи, сокращение влияния крупных спонсоров на политику и пересмотр военной помощи Израилю.

Новый состав американского Конгресса приступит к работе в январе 2027 года.

Победа Эль-Сайеда стала частью более масштабного успеха Демократической партии. Ранее Life.ru сообщал, что по итогам промежуточных выборов демократы получили большинство в Сенате США. Перед голосованием верхнюю палату контролировали республиканцы, однако результаты выборов изменили расстановку политических сил в Вашингтоне.

Кроме того, Life.ru рассказывал о планах демократов начать масштабные расследования в отношении администрации Трампа. Законодатели намерены изучить финансовые связи окружения президента, государственные контракты и возможные конфликты интересов. Реализовать эти планы партия рассчитывает после начала работы нового состава Конгресса.