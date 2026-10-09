Сенсация в Шанхае: Рублёв вылетел с «Мастерса», уступив японцу из второй сотни рейтинга

Российский теннисист Андрей Рублёв завершил выступление на турнире серии «Мастерс» в Шанхае, уступив японцу Рэю Сакамото, занимающему 137-е место в мировом рейтинге. Матч второго круга закончился поражением россиянина в двух сетах — 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 22 минуты. За это время Рублёв девять раз подал навылет и допустил две двойные ошибки, однако не сумел реализовать ни одного из двух брейк-пойнтов. Его соперник записал на свой счёт восемь эйсов и дважды взял подачу россиянина.

На момент матча Рублёв занимал 23-ю строчку рейтинга ATP, тогда как Сакамото находился за пределами первой сотни. Несмотря на разницу в позициях, японец сумел выиграть обе партии с одинаковым счётом.

Для 28-летнего россиянина это уже третье подряд выступление в Шанхае, завершившееся после первого же матча. При этом в 2023 году Рублёв доходил до финала китайского «Мастерса», где уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Нынешнее поражение стало для Рублёва четвёртым в сезоне от соперника, не входившего на момент встречи в топ-100 мирового рейтинга. До этого россиянин уступал таким теннисистам на турнирах в Галле, Уимблдоне и Канаде.

Life.ru рассказывал о поражении Андрея Рублёва в четвертьфинале турнира ATP 500 в Пекине. Россиянин уступил австралийцу Алексу де Минауру со счётом 6:1, 2:6, 3:6. Рублёв уверенно выиграл первый сет, отдав сопернику всего один гейм, однако затем потерял инициативу и проиграл две партии подряд. Встреча продолжалась около двух часов.