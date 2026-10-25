Сепсис, кровотечение, болевой шок: Врач объяснила смертельную опасность язвы после гибели актёра Терентьева

Прободная язва желудка может привести к перитониту, сепсису и другим опасным осложнениям, способным закончиться смертью пациента. Особенно велик риск при несвоевременном обращении за медицинской помощью. Об этом рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с 360.ru, комментируя смерть 44-летнего актёра Андрея Терентьева, известного по фильму «Мы из будущего».

По словам специалиста, при прободении язвы нарушается целостность стенки желудка или двенадцатиперстной кишки. Содержимое пищеварительного тракта может попасть в брюшную полость, вызвав тяжёлое воспаление — перитонит. В дальнейшем возможно развитие сепсиса и шока.

«Чем раньше привезут человека на операционный стол, тем лучше», — подчеркнула Соломатина.

Она отметила, что промедление с оказанием помощи резко повышает риск летального исхода. Врач также назвала возможные факторы, способствующие обострению заболевания. Среди них — сильный стресс и нарушения кровоснабжения тканей. При появлении тревожных симптомов специалист призвала незамедлительно обращаться за медицинской помощью.