В Турции 61-летний мужчина умер от сердечного приступа прямо у могилы матери, скончавшейся всего 15 дней назад. Трагедия произошла в районе Яглыдере провинции Гиресун, куда Аднан Туран приехал из США, чтобы проститься с родительницей. Об этом сообщает Haberler.

Мужчина много лет прожил в Америке, однако после смерти матери вернулся на родину. Он остался в Турции и спустя две недели вновь отправился на кладбище, чтобы навестить её могилу. Во время посещения захоронения Турану внезапно стало плохо. У мужчины случился сердечный приступ, который оказался смертельным.

Аднана Турана похоронили на кладбище в квартале Куруджалы. Церемония прощания состоялась в мечети Ямучлуяны-Соуксу. Проводить мужчину в последний путь пришли родственники, местные жители, глава муниципалитета Яглыдере Яшар Ибаш и представители делового сообщества.

Ранее Life.ru рассказывал о 73-летней москвичке, которая попала в реанимацию из-за сильных переживаний за мужа. У женщины развился так называемый синдром разбитого сердца — состояние, при котором сильный стресс может временно нарушить работу сердечной мышцы. Первоначально врачи заподозрили инфаркт, однако обследование показало другую патологию. Медикам удалось спасти пациентку и её супруга.

При этом врачи предупреждали читателей Life.ru, что боль в груди, сильное сердцебиение и нехватку воздуха нельзя автоматически списывать на стресс. Такие симптомы могут указывать на опасное состояние, требующее экстренной медицинской помощи.