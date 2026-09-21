Серия взрывов прогремела на складе боеприпасов сирийской армии под Алеппо

Серия мощных взрывов прогремела на складе боеприпасов сирийской армии в районе Эль-Ис к югу от Алеппо. Четыре мирных жителя пострадали, людей эвакуировали из ближайших домов, а движение по трассе Алеппо — Дамаск временно перекрыли. Причина произошедшего пока устанавливается.

Первые взрывы произошли ранним утром 21 сентября в районе Эль-Хадаба западнее Эль-Иса. Начальник оперативного управления гражданской обороны Алеппо Фейсал Мухаммед Али сообщил, что повторные детонации некоторое время не позволяли машинам скорой помощи и спасателям приблизиться к объекту.

Позже спасатели добрались до района происшествия. По данным сирийского агентства SANA, один человек получил ранение осколком, ещё двое столкнулись с временными проблемами с дыханием. Четвёртый пострадавший попал в ДТП, когда пытался уехать из опасной зоны. Из ближайших домов эвакуировали три семьи.

Власти Алеппо призвали жителей не приближаться к месту взрывов из-за риска разлёта осколков и неразорвавшихся боеприпасов. Военная полиция оцепила территорию, а инженерные подразделения приступили к обследованию склада и прилегающей местности.

Минобороны Сирии позднее сообщило, что непосредственно на армейском объекте погибших и раненых нет, а ущерб ограничился материальным. Таким образом, сведения о четырёх пострадавших относятся к гражданским в окрестностях склада.

Причину детонации пока официально не установили. Сирийские власти начали расследование и не заявляли о внешней атаке. Reuters отмечает, что это уже четвёртый подобный инцидент на военных складах страны за сентябрь. В ряде предыдущих случаев среди возможных причин назывались пожары, состояние боеприпасов и нарушения условий хранения, однако значительная часть эпизодов остаётся без окончательного объяснения.