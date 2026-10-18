Сестра боксёра Дениса Бойцова раскрыла трагические обстоятельства его смерти

Сестра российского боксёра-тяжеловеса Дениса Бойцова, известного как Русский Тайсон, раскрыла трагические обстоятельства его смерти. По словам собеседницы Zvezdanews , жизнь спортсмена оборвалась из-за тромба. Прощание с ним назначили на 18 октября в Орловской области.

В начале 2010-х боксёр считался одним из самых перспективных тяжеловесов России. Он десять лет выступал без поражений и готовился к поединку с Владимиром Кличко.