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Регион
Опубликовано 18 октября, 13:51

Сестра боксёра Дениса Бойцова раскрыла трагические обстоятельства его смерти

Обложка © РИА Новости / Анна Мискес-Петренко

Обложка © РИА Новости / Анна Мискес-Петренко

Сестра российского боксёра-тяжеловеса Дениса Бойцова, известного как Русский Тайсон, раскрыла трагические обстоятельства его смерти. По словам собеседницы Zvezdanews, жизнь спортсмена оборвалась из-за тромба. Прощание с ним назначили на 18 октября в Орловской области.

В начале 2010-х боксёр считался одним из самых перспективных тяжеловесов России. Он десять лет выступал без поражений и готовился к поединку с Владимиром Кличко.

Напомним, Денис Бойцов умер в 40 лет. Незадолго до смерти спортсмен перенёс операцию по удалению камня из почки, однако его брат не связывает хирургическое вмешательство с кончиной боксёра.

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