Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» официально подтвердила гибель своих основателей Андрея и Марины Цыпиных. Супругов не стало 21 ноября. Об этом пресс-служба компании сообщила отраслевому изданию «Зооинформ».

Несмотря на трагедию, сеть продолжит работу. Коллектив намерен сохранить принципы, которыми руководствовались предприниматели, и развивать семейный бизнес.

Андрей и Марина Цыпины основали компанию в 1992 году. Первые торговые точки открылись в подмосковном Жуковском. За 34 года семейное предприятие выросло в федеральную сеть, объединяющую 675 магазинов, 66 салонов груминга и восемь ветеринарных центров. В компании работают более пяти тысяч человек.

Супруги также поддерживали благотворительные проекты и приюты для бездомных животных.