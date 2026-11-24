Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» подтвердила гибель своих основателей
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Сеть зоомагазинов «Четыре лапы» официально подтвердила гибель своих основателей Андрея и Марины Цыпиных. Супругов не стало 21 ноября. Об этом пресс-служба компании сообщила отраслевому изданию «Зооинформ».
Несмотря на трагедию, сеть продолжит работу. Коллектив намерен сохранить принципы, которыми руководствовались предприниматели, и развивать семейный бизнес.
Андрей и Марина Цыпины основали компанию в 1992 году. Первые торговые точки открылись в подмосковном Жуковском. За 34 года семейное предприятие выросло в федеральную сеть, объединяющую 675 магазинов, 66 салонов груминга и восемь ветеринарных центров. В компании работают более пяти тысяч человек.
Супруги также поддерживали благотворительные проекты и приюты для бездомных животных.
Напомним, 23 ноября Life.ru сообщал, что Андрей и Марина Цыпины погибли в автомобильной аварии на юге Чили. Микроавтобус, в котором путешествовали 67-летние супруги, столкнулся с грузовиком. Ещё пять человек получили травмы, среди них двое россиян. В российском посольстве в Чили сообщили о продолжающемся расследовании смертельного ДТП. Дипломаты поддерживают связь с местными компетентными органами.