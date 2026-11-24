Водитель туристического микроавтобуса, в котором погибли основатели сети зоомагазинов «Четыре лапы» Андрей и Марина Цыпины, ранее был осуждён за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Более того, перевозчик знал о его проблемах с законом, но всё равно допустил мужчину к работе. Об этом сообщает SHOT.

Водитель Анхель Клаудио Сильва Андраде, ранее судимый за пьяную езду. Фото © SHOT

За рулём микроавтобуса находился 62-летний чилиец Анхель Клаудио Сильва Андраде. По информации местных СМИ, ещё в 2003 году его признали виновным в пьяной езде, повлёкшей повреждение имущества. Теперь водитель стал фигурантом расследования аварии, унёсшей жизни двух российских предпринимателей.

Трагедия произошла 21 ноября в чилийском регионе Магальянес. Супруги Цыпины вместе с другими туристами ехали из Пунта-Аренаса в Пуэрто-Наталес, чтобы познакомиться с достопримечательностями Патагонии. Во время поездки их микроавтобус столкнулся со встречным грузовиком. Андрей и Марина погибли, ещё двое россиян получили травмы.

Выжившие пассажиры рассказали следователям, что ещё до аварии водитель совершал странные и резкие манёвры. Мужчина выглядел уставшим, а микроавтобус временами начинало водить по дороге. Один из туристов несколько раз интересовался самочувствием чилийца, однако тот уверял, что способен продолжать поездку.

По предварительным выводам чилийских следователей, именно переутомление водителя стало основной причиной столкновения. Предполагается, что из-за сонливости мужчина на мгновение потерял контроль над микроавтобусом, после чего машина выехала на встречную полосу. Суд назначил ему ночной домашний арест.

При этом у второго участника ДТП тоже обнаружились проблемы с законом. Анализ показал наличие кокаина в организме водителя грузовика. Мужчине предъявили обвинение в управлении транспортом под воздействием наркотиков и запретили покидать регион Магальянес.

Ранее Life.ru сообщал, что родственники погибших основателей «Четырёх лап» не могут вернуть их тела в Россию. Чилийские власти пока не разрешили передачу тел семье из-за продолжающегося расследования. Супруги отправились в Южную Америку, чтобы отметить 67-летие Марины, однако праздничное путешествие закончилось трагедией.

«Четыре лапы» — одна из крупнейших российских сетей зоомагазинов, основанная предпринимателями Цыпиными в 1992 году. Первый магазин супруги открыли в подмосковном Жуковском. За три десятилетия семейный бизнес вырос в федеральную компанию, которая к 2026 году объединяет более 600 торговых точек по всей России. Сеть специализируется на продаже кормов, аксессуаров, ветеринарных препаратов и других товаров для домашних животных, а также развивает интернет-магазин, ветеринарные центры и груминг-салоны. Кроме того, семья Цыпиных участвует в производстве кормов для домашних питомцев.