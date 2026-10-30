«Сейчас подружку провожу свою родную»: Жительница Алешек объяснила Life.ru, почему остаётся

Жительница Алешек Херсонской области рассказала, что не может покинуть свой дом вопреки возможному продолжению боевых действий, так как у неё есть собаки крупных пород, которых трудно вывезти. Журналисту Life.ru она призналась, что не боится оставаться и надеется на судьбу.

Женщина рассказала, что не покидает Алешки из-за собак. Видео © Life.ru

«Я остаюсь. У меня собачки. Такая боевая собака, которая разрывает. Ну как её вывезешь. А так у меня ещё дети на Украине, привет передают», — пояснила женщина.

Она подчеркнула, что при украинских военных в городе было очень тяжело. Женщина пришла к российскому автобусу гуманитарной миссии, чтобы проводить своих близких. Её приятельница отправлялась в Крым с надеждой, что скоро военные действия завершатся и можно будет вернуться на малую родину.

Напомним, в Алешки Херсонской области прибыла гуманитарная помощь с российской стороны. Украина согласилась пойти на временный режим тишины с 27 октября, чтобы волонтёры и военные ВС РФ смогли оказать помощь местному населению. Сейчас все желающие выехать в безопасную зону отправляются автобусами на «большую землю», российские военные обеспечивают сопровождение автоколонн и помогают эвакуации. Жители Алешек также попросили организовать ещё одну гуманитарную миссию, чтобы помочь людям, которые не могут самостоятельно покинуть свои дома. С просьбами они обратились к уполномоченной по правам человека в России Яне Лантратовой и её украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу во время встречи в городе.