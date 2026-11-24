Родственники и адвокаты Артёма Чекалина до сих пор не знают, в какой колонии блогер будет отбывать семилетний срок. Связи с бывшим мужем Лерчек, которого 22 ноября отправили из СИЗО, сейчас нет. Об этом рассказал в беседе с Super адвокат осуждённого Сергей Гуров.

По словам защитника, об этапировании Чекалина его команда узнала уже после того, как блогер покинул следственный изолятор. Информацию о конечном пункте назначения ФСИН не раскрывает из соображений безопасности.

«Родственники и адвокаты не знают конечную колонию, где будет отбывать наказание. Это может быстро пройти, а может дольше, всё зависит от маршрута», — пояснил Гуров.

Когда Чекалин прибудет в исправительное учреждение, близкие узнают его местонахождение и смогут получить разрешение на свидание. Кроме того, блогер сможет поддерживать связь с детьми с помощью телефонных звонков и писем.

Гуров также раскрыл причину, по которой возлюбленный Лерчек Луис Сквиччиарини не смог сопровождать её на лечение в Китай. По словам адвоката, перед вылетом у него не оказалось при себе загранпаспорта. Сейчас Валерия находится в зарубежной клинике одна, однако возлагает большие надежды на предстоящее лечение.

Напомним, об этапировании Артёма Чекалина Life.ru сообщал ранее. В апреле блогера приговорили к семи годам колонии общего режима и штрафу в размере 194,5 млн рублей по делу о незаконных валютных операциях. В октябре Мосгорсуд оставил приговор без изменения.