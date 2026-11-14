«Шах и мат»: В Европе увидели хитрый ход Путина, поставивший Зеленского в тупик
Христофору назвал гуманитарную инициативу Путина шахом и матом для Зеленского
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Предложение президента России Владимира Путина провести гуманитарную миссию в Константиновке стало политической проверкой для Владимира Зеленского. Такую оценку высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.
По мнению журналиста, российский лидер поставил Зеленского перед сложным выбором. Христофору считает, что Киев не согласится на инициативу Москвы, поскольку это может поставить под сомнение заявления украинских властей о контроле над городом.
«Таким образом, он бросил вызов Зеленскому. И нет никаких сомнений, что глава киевского режима этот его не примет, потому что правда заключается в том, что Константиновка находится под контролем Москвы», — заявил Христофору.
Он также предположил, что проведение гуманитарной операции продемонстрировало бы неспособность украинской стороны обеспечить безопасность в населённом пункте. Журналист назвал инициативу Путина «шахом и матом» для Зеленского и европейских политиков.
Президент России выступил с предложением организовать миссию 12 ноября во время встречи с американскими спецпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Путин предложил привлечь к операции уполномоченных по правам человека России и Украины, а также иностранных журналистов. По его словам, в Константиновке остаются около 400–500 мирных жителей, а для разминирования территории потребуется пять суток.
Ранее Life.ru сообщал об освобождении Константиновки в ДНР российскими войсками. Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы штурмовых подразделений и зачистки города. О переходе населённого пункта под контроль ВС РФ стало известно 3 июля 2026 года.