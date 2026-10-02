Шеф Елисейского дворца ушёл с кухни после конфликтов с Макроном

Многолетний шеф-повар Елисейского дворца Гийом Гомес покинул президентскую кухню в 2021 году после конфликтов с Эмманюэлем Макроном из-за его рациона. Такую версию приводит журналист Флориан Тардиф в книге «Un couple (presque) parfait» («Почти идеальная пара»), с которой ознакомился АиФ.

По словам одного из бывших министров, которого цитирует автор, со временем французский президент начал гораздо внимательнее следить за питанием. Макрон предпочитал небольшие порции, избегал сыра, однако, согласно книге, не стал ограничивать употребление алкоголя.

«Он орал на своего шефа Гийома Гомеса, который подавал ему только блюда под французским соусом. Терпение шефа не выдержало», — говорится в книге.

При этом публичная версия событий в 2021 году выглядела иначе. После 25 лет на кухне Елисейского дворца Гомес не покинул команду Макрона окончательно, а перешёл на новую должность — личного представителя президента по вопросам французской гастрономии. Сам шеф тогда говорил о желании служить стране в другом качестве.

В книге также описывается повседневный рацион французского лидера. По версии Тардифа, утром Брижит Макрон готовит мужу фрукты, чай с лимоном, хлопья и творог, а вечером президент предпочитает крем-суп или омлет с беконом. Автор утверждает, что тяжёлые блюда и большие порции Макрон старается избегать.