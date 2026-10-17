Шереметьево обслужило более 75 тысяч пассажиров и 458 рейсов за день

Московский аэропорт Шереметьево постепенно возвращается к штатному расписанию после массовых задержек рейсов. К 20:30 мск 17 октября воздушная гавань обслужила более 75 тысяч пассажиров и 458 рейсов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сотрудники Шереметьево продолжают работать в усиленном режиме совместно с авиакомпаниями, чтобы восстановить график прилётов и вылетов. По оценке представителей аэропорта, ситуация постепенно стабилизируется.

«Сегодня мы работали в усиленном режиме и продолжаем оказывать поддержку пассажирам, чьи рейсы задерживаются. Сейчас мы также направили все усилия на то, чтобы как можно скорее вернуться к штатному расписанию», — говорится в сообщении воздушной гавани.

Особое внимание уделяется пассажирам, вынужденным длительное время ожидать отправления. Аэропорт совместно с перевозчиками организует размещение в гостиницах и другую помощь, предусмотренную федеральными авиационными правилами.

В частности, номера в отелях предоставляют 174 пассажирам рейса Air Cairo SM788 Москва — Хургада. Его вылет перенесли на 08:00 мск 18 октября после того, как одному из членов экипажа стало плохо.

Ранее на 15:30 мск 17 октября в московских аэропортах из-за ограничений воздушного движения задержаны 103 рейса, сообщил Минтранс. Аэропорты работают по согласованию с органами, приоритет — безопасность. Перевозчикам поручено соблюдать правила о напитках, питании и гостиницах в зависимости от длительности задержки.