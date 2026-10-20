Шесть щенков собирают миллионы просмотров в Финляндии: За ними наблюдают круглосуточно

В Финляндии набирает популярность трансляция с шестью новорождёнными щенками, за жизнью которых зрители могут наблюдать круглосуточно. Проект Pentulive («Щенки в прямом эфире») запустила общественная телерадиокомпания Yle. Теперь формат шоу заинтересовал зарубежных вещателей: права на его адаптацию приобрела нидерландская сторона.

Новорождённые щенки стали звёздами финского телешоу и покорили зрителей. Видео © Yle

Главные герои шестого сезона — собака породы лаготто-романьоло по кличке Хилкка и её малыши. Десятого октября у неё родились шесть щенков: две девочки и четыре мальчика. Камеры установлены в доме заводчика, имя которого не раскрывают из соображений безопасности и спокойствия семьи.

Трансляция охватывает примерно восемь недель — от рождения щенков до их переезда в новые дома. Зрители наблюдают, как малыши спят, едят и постепенно растут. Такой неспешный телевизионный формат называют slow TV, или «медленным телевидением».

По данным Yle, в пятом сезоне проект привлёк более миллиона зрителей, а его ролики в социальных сетях в 2025 году собрали около 20 миллионов показов. В октябре 2026 года шоу вышло на международный уровень: права на формат приобрела нидерландская образовательная программа Het Klokhuis. Кроме того, трансляцию показывают в Швеции в рамках обмена программами — она набрала 250 тысяч просмотров.

Вещатели рассчитывают, что у проекта появится ещё более широкая международная аудитория. По словам руководителя направления культурного и документального контента Yle Вилле Алийоки, подобные трансляции позволяют зрителям отвлечься от тревожных новостей и повседневных забот.

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