Шестёркин приблизился к рекорду НХЛ после двух результативных матчей

Игорь Шестёркин набрал очки в двух матчах НХЛ подряд и приблизился к рекорду результативной серии среди вратарей. Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» сначала забил гол в матче с «Тампой», а затем сделал результативную передачу во встрече с «Ютой».

«Рейнджерс» обыграли «Маммот» со счётом 4:2. Шестёркин отразил 28 бросков и записал на свой счёт голевую передачу.

Теперь российскому вратарю достаточно ещё одного результативного действия в следующем матче, чтобы повторить рекорд НХЛ. Самая длинная результативная серия среди голкиперов лиги составляет три встречи.

Прежде такого результата добивались легенда «Рейнджерс» Хенрик Лундквист в сезоне-2010/11, Эд Бельфор в сезоне-2001/02 и Том Баррассо дважды — в сезонах-1988/89 и 1984/85. В статистике не учитывают матчи, в которых ворота команды защищал второй голкипер, сообщает пресс-служба НХЛ.

Следующую игру «Нью-Йорк Рейнджерс» проведут во вторник. Команда Шестёркина примет на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее Life.ru рассказывал о победном старте «Вашингтона» в новом сезоне НХЛ. Команда Александра Овечкина обыграла действующего обладателя Кубка Стэнли «Каролину» со счётом 5:2, а российский форвард отметился результативной передачей. Затем «Тампа-Бэй» нанесла «Вашингтону» первое поражение в сезоне, выиграв домашний матч со счётом 3:1.