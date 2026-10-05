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Опубликовано 5 октября, 20:18

Шевченко включат в обязательную программу для части старшеклассников Литвы

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Произведения украинского поэта Тараса Шевченко с 1 сентября 2027 года войдут в обязательную программу для части литовских старшеклассников. Об изменениях в курсе литературы сообщило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

Новые требования коснутся учеников III класса гимназии, соответствующего 11-му классу, которые выберут расширенный курс литовского языка и литературы. В нынешнем учебном году творчество Шевченко пока будет находиться в списке рекомендованного чтения.

В программу по теме романтизма включат стихотворения украинского автора. Конкретные произведения для обязательного изучения сможет выбирать преподаватель литовского языка и литературы.

В рекомендованный список уже вошли «Завещание» и послание «И мёртвым, и живым, и нерождённым землякам моим в Украине и не в Украине моё дружеское послание». Кроме того, педагоги смогут самостоятельно предлагать школьникам другие работы поэта.

Глава литовского Минобразования Раминта Поповене назвала Шевченко автором европейского уровня эпохи романтизма. В ведомстве также напомнили о связи литератора с Вильнюсом, где он несколько лет жил и учился живописи.

Одной из причин изменения программы министерство назвало укрепление культурных связей Литвы и Украины. Там также рассчитывают, что знакомство с творчеством Шевченко поможет интеграции украинских детей, обучающихся в республике.

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Ранее Life.ru писал, что в Литве предложили перевести русскоязычные школы на обучение на государственном языке. С такой инициативой выступил лидер партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас, который предложил завершить переход к 2030 году. При этом родной язык учащихся планируется сохранить как отдельный предмет. Незадолго до этого из программы для русскоязычных девятиклассников в Литве исключили произведения Михаила Ломоносова и Гавриила Державина.

Больше новостей о школьных программах, педагогах и учебном процессе — в разделе «Образование» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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