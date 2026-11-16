«Широкая география закупок»: Почему мандарины дешевеют перед Новым годом
URA.ru: Мандарины в российских сетях подешевели до 135 рублей за килограмм
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В первой половине ноября в крупных российских сетях можно купить мандарины от 135 рублей за килограмм. За год минимальная цена снизилась более чем на 10%, а за последнюю неделю — почти на 4%. Снижение цен связано с поставками нового урожая.
По мере сбора урожая магазины получают свежие партии сразу из нескольких стран. Удерживать цены помогает импорт из Китая, Турции, Ирана и других стран. В зависимости от магазина покупателям предлагают до 11 видов этих цитрусовых.
Китай за сезон поставляет в Россию десятки тысяч тонн мандаринов, а в урожайные годы — свыше 100 тысяч тонн. Прямые договоры с производителями сокращают путь от плантации до прилавка. Конкуренция между поставщиками сдерживает сезонные скачки цен, пишет URA.ru.
Напомним, в сентябре Китай поставил в Россию мандаринов и их гибридов на 4,7 млн долларов. По данным таможни КНР, стоимость поставок выросла в 6,1 раза по сравнению с августом и на 8% по сравнению с сентябрём прошлого года.