В первой половине ноября в крупных российских сетях можно купить мандарины от 135 рублей за килограмм. За год минимальная цена снизилась более чем на 10%, а за последнюю неделю — почти на 4%. Снижение цен связано с поставками нового урожая.

По мере сбора урожая магазины получают свежие партии сразу из нескольких стран. Удерживать цены помогает импорт из Китая, Турции, Ирана и других стран. В зависимости от магазина покупателям предлагают до 11 видов этих цитрусовых.

Китай за сезон поставляет в Россию десятки тысяч тонн мандаринов, а в урожайные годы — свыше 100 тысяч тонн. Прямые договоры с производителями сокращают путь от плантации до прилавка. Конкуренция между поставщиками сдерживает сезонные скачки цен, пишет URA.ru.