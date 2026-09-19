Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 19 сентября, 19:07

Школьница сломала несколько рёбер при падении с тарзанки в Москве

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Тринадцатилетняя школьница получила серьёзные травмы, сорвавшись с тарзанки в Суворовском парке на западе Москвы. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, девочка упала в овраг глубиной около пяти метров. У неё диагностировали переломы нескольких рёбер и ушиб грудной клетки.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позднее корреспондент телеканала сообщил, что альпинистские тросы конструкции были прибиты гвоздями к стволу дерева. Обстоятельства падения выясняют следователи.

Подростку-мотоциклисту оторвало стопу после ДТП в Хабаровском крае
Подростку-мотоциклисту оторвало стопу после ДТП в Хабаровском крае

Ранее Life.ru сообщал, что 34-летний москвич едва не лишился глаза, врезавшись в стеклянную дверь фитнес-клуба на Красносельской. Мужчина получил тяжёлые порезы лица и рук, после чего был госпитализирован и перенёс сложную операцию.

Квартира наполнялась дымом: Двухлетняя девочка разбудила спящую семью и спасла всех от гибели в Челябинске
Квартира наполнялась дымом: Двухлетняя девочка разбудила спящую семью и спасла всех от гибели в Челябинске

Больше новостей о необычных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Дети
  • ЧП
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar