Школьница сломала несколько рёбер при падении с тарзанки в Москве

Тринадцатилетняя школьница получила серьёзные травмы, сорвавшись с тарзанки в Суворовском парке на западе Москвы. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, девочка упала в овраг глубиной около пяти метров. У неё диагностировали переломы нескольких рёбер и ушиб грудной клетки.

Пострадавшую госпитализировали. Сейчас ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позднее корреспондент телеканала сообщил, что альпинистские тросы конструкции были прибиты гвоздями к стволу дерева. Обстоятельства падения выясняют следователи.

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