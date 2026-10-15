Шли навстречу без огней: На Алтае ночное столкновение катера и баржи закончилось гибелью мужчины

Судоводитель катера погиб после ночного столкновения с баржей на Телецком озере в Республике Алтай. По данным Следственного комитета, оба судна двигались навстречу друг другу без световых сигналов.

Трагедия произошла 14 октября около 22:00 по местному времени неподалёку от населённого пункта Яйлю. Маломерное судно столкнулось не с корпусом баржи, а с установленным на ней подъёмным устройством.

От полученных травм мужчина, управлявший катером, скончался на месте. Находившиеся на барже люди не пострадали.

После происшествия Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлёкшем по неосторожности смерть человека.

Следователям предстоит восстановить обстоятельства столкновения и установить, почему суда двигались без световых сигналов. Расследование продолжается.

Ранее на Телецком озере уже происходили аварии с водным транспортом. В июле 2026 года неподалёку от водопада Чоодор перевернулся паром, перевозивший два автомобиля. Капитан самостоятельно добрался до берега, обошлось без пострадавших. Ещё одно смертельное происшествие случилось 22 сентября на Волге в Саратовской области, где катер столкнулся с берегом. По предварительным данным, погибли два человека. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения водного транспорта.