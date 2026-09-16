Штурмовики рассказали об освобождении Долгенького в Харьковской области

Российские штурмовые группы при продвижении в районе Долгенького в Харьковской области действовали при постоянной поддержке разведывательных и ударных беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Перед выходом штурмовиков операторы воздушной разведки искали позиции противника, места запуска БПЛА, технику и скопления личного состава. После обнаружения целей координаты поступали артиллерийским расчётам и подразделениям беспилотных систем. Артиллерия работала по выявленным позициям, а операторы FPV-дронов и БПЛА били по целям непосредственно перед продвижением пехоты.

При этом штурмовые группы не оставались без воздушного сопровождения и во время движения. Заместитель командира отряда с позывным Волк отметил, что беспилотники позволяли отслеживать обстановку и снижать риск воздействия со стороны противника. Когда бой переместился непосредственно в населённый пункт, военнослужащим пришлось выбивать противника из зданий, подвалов и оборудованных позиций.

Напомним, 8 сентября в Минобороны заявили об освобождении населённых пунктов Долгенькое и Березники в Харьковской области. Они были взяты под контроль силами группировки войск «Север». А ранее стало известно, что военные 11 сентября освободили два населённых пункта в зоне СВО — Новогришино в ДНР и Зоревку в Запорожской области. Зоревку удалось освободить благодаря продвижению в глубину обороны противника подразделений группировки войск «Восток». Село Новогришино находится близ Доброполья.