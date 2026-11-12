Зима 2026–2027 годов в центральной полосе России ожидается тёплой — средняя температура превысит климатическую норму. Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в комментарии для Life.ru объяснила, стоит ли покупать шубу, будут ли сильные морозы и что говорят прогнозы об осадках.

По всем долгосрочным и сезонным прогнозам, которые выпускаются в Гидрометцентре, в наших широтах предстоящая зима и все зимние месяцы будут характеризоваться положительной аномалией температуры воздуха. Иными словами, средняя температура за сезон ожидается выше климатической нормы, и это касается как зимы в целом, так и каждого из трёх зимних месяцев по отдельности Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»

Впрочем, полностью исключать крепкие морозы нельзя. Позднякова допускает кратковременные похолодания до минус 25 градусов и ниже. Однако такие периоды, по её оценке, могут продлиться всего один-два дня, после чего температура вновь вернётся к привычным или более высоким значениям.

С количеством снега ситуация менее определённая. Специалист пояснила, что точность сезонных прогнозов осадков составляет менее 50%, поэтому делать уверенные выводы пока преждевременно. Вместе с тем большинство моделей указывает на количество осадков, близкое к климатической норме.

«Что касается практических рекомендаций, я думаю, что шубу или тёплый хороший пуховик покупать необязательно, потому что в лучшем случае они вам понадобятся два-три раза за весь сезон. Ради этого нет необходимости так утепляться и тратиться — вполне можно обойтись более лёгкой и универсальной верхней одеждой, рассчитанной на мягкую зиму», — резюмировала эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, какой будет зима 2026–2027 годов в разных регионах России. Согласно предварительным расчётам Гидрометцентра, на значительной части страны температура ожидается около климатической нормы или выше неё. При этом синоптики предупреждали, что даже относительно тёплая зима не исключает резких похолоданий, оттепелей и гололедицы. В Москве и Центральной России специалисты советовали готовиться к переменчивой погоде, когда морозные периоды могут быстро сменяться потеплениями. Отдельное внимание уделялось вероятности снегопадов, точные сроки и интенсивность которых долгосрочные модели пока определить не позволяют.

Кроме того, Life.ru сообщал, что Татьяна Позднякова развеяла популярную народную примету о связи урожая рябины с характером предстоящей зимы. Жители Московского региона заметили, что осенью на деревьях оказалось необычно мало ягод, и предположили, что это предвещает тёплый сезон. Однако синоптик объяснила, что количество рябины зависит от условий её роста, а не от будущих морозов. Для оценки погоды специалисты используют метеорологические наблюдения и климатические модели.