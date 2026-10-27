Шутка вышла боком: МИД Китая ответил Мбаппе, потерявшему рекламные контракты из-за мема

Оскорбительные для китайского народа слова и поступки неизбежно вызывают отпор со стороны общества. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь, комментируя скандал вокруг французского нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

На брифинге дипломата попросили оценить реакцию китайских компаний на распространившееся в Интернете видео с предполагаемой шуткой футболиста о Мао Цзэдуне. Го Цзякунь подчеркнул, что высказывания, задевающие чувства граждан КНР, закономерно встречают неприятие во всех слоях китайского общества.

Ранее Life.ru сообщал, что крупные китайские компании начали разрывать рекламные контракты с Мбаппе после скандала вокруг его шутки о диктаторе. Поводом стал ролик, на котором спортсмен назвал любимым мемом изображение со своим лицом, наложенным на портрет Мао Цзэдуна. Первым о прекращении сотрудничества объявил производитель энергетических напитков Dongpeng, следом аналогичное решение приняла молочная компания Mengniu.

Также и китайское телевидение прекратило трансляции матчей испанской Ла Лиги с участием Мбаппе. Центральный телеканал CCTV ввёл ограничения вечером 26 октября, а также убрал из эфира рекламу с французским футболистом. Кроме того, с сайта телевидения начали удалять упоминания спортсмена. Китайская социальная сеть Xiaohongshu также объявила о проверке и удалении материалов, связанных со скандалом.