Швеция намерена забрать участок россиянки возле секретной базы ВМС

Шведские власти намерены принудительно изъять земельный участок, принадлежащий гражданке России и расположенный рядом с военно-морской базой Мускё. В Стокгольме считают, что частная территория создаёт угрозу безопасности стратегического объекта. О планах правительства сообщил министр обороны Швеции Пол Юнсон в интервью британской газете The Telegraph.

«Мы намерены изъять этот стратегически важный объект», — заявил глава оборонного ведомства.

По словам министра, речь идёт об единственном участке в районе базы, который не находится в распоряжении шведских вооружённых сил. Военные считают, что из-за этого в системе обороны объекта сохраняется уязвимость, особенно с учётом угрозы применения беспилотников.

Земля расположена на острове Мускё в Стокгольмском архипелаге, неподалёку от входа на подземную военно-морскую базу. По информации The Telegraph, недвижимость принадлежит Татьяне Сазоновой, супруге российского бизнесмена Станислава Алещенко. Шведские власти рассматривают нынешнего собственника как потенциальную угрозу безопасности, однако публичных доказательств противоправной деятельности владельцев участка не представлено.

Ещё 25 августа шведское фортификационное агентство по поручению вооружённых сил направило в правительство заявку на экспроприацию земли. Военные объясняли необходимость такого шага расположением участка и потребностью усилить защиту базы от воздушных и морских беспилотников.

Теперь министр обороны публично подтвердил намерение властей добиться перехода территории под государственный контроль. При этом фактическое изъятие ещё потребует завершения юридических процедур. В соответствии со шведским законодательством вопрос рассматривается правительством, а дальнейшее оформление и определение компенсации происходят с участием судебных органов.