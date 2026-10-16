Швеция запросила у посольства в Москве данные о задержанном шведе
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Власти Швеции обратились к своему посольству в Москве за информацией о шведском гражданине, задержанном на территории России. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра королевства Ульф Кристерссон после саммита Евросоюза в Брюсселе.
По словам политика, шведские власти ранее располагали только сообщениями средств массовой информации. После их появления посольству поручили установить необходимые контакты и выяснить обстоятельства произошедшего.
«Мы ничего об этом не знали, была только информация СМИ. Мы дали инструкции нашему посольству в Москве поднять необходимые в такой ситуации контакты, чтобы выяснять, что произошло, — заявил он.
Ранее Life.ru сообщал о задержании шведского наёмника, незаконно проникшего в Россию. По информации ФСБ, иностранца остановили в Себежском районе Псковской области, и спецслужба утверждает, что он намеревался совершить диверсионно-террористические акты на объектах российской военной инфраструктуры.
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