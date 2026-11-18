Председатель КНР Си Цзиньпин сравнил отношения России и Китая с горой, которую не способны поколебать ветер и дождь. Такое образное определение китайский лидер дал во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Шэньчжэне 18 ноября. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Российско-китайские отношения стоят прочно, словно гора, несмотря на ветер и дождь», — заявил Си Цзиньпин.

По словам председателя КНР, связи Москвы и Пекина необходимо рассматривать в долгосрочной стратегической перспективе. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество сохраняет устойчивость независимо от изменений международной обстановки и способно привносить больше стабильности и определённости в мировой порядок.

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что российско-китайское политическое взаимодействие развивается конструктивно даже в условиях сложной международной ситуации. Российский лидер также подтвердил стремление двух стран совместно работать над формированием более справедливого многополярного мироустройства.

Переговоры состоялись на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Шэньчжэне. Лидеры обсудили развитие двусторонних отношений и международную повестку. Встреча продолжалась более двух часов.

Ранее Life.ru сообщал, что переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне завершились после более чем двухчасового обсуждения двусторонних отношений и вопросов международной политики. Сначала стороны общались в расширенном составе делегаций, а затем продолжили разговор в узком кругу.