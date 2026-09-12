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Опубликовано 12 сентября, 16:19

Си Цзиньпин и Моди договорились укреплять партнёрство

Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Си Цзиньпин и Нарендра Моди. Обложка © ТАСС / Александр Казаков

Председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди на двусторонней встрече в ходе саммита БРИКС условились укреплять партнёрство между двумя странами. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

По его данным, лидеры провели встречу в Нью-Дели в субботу во второй половине дня в искренней атмосфере и углублённо обменялись мнениями. Стороны пришли к важному консенсусу о необходимости развивать партнёрские отношения между Китаем и Индией.

Саммит БРИКС проходит в Нью-Дели 12 и 13 сентября. Помимо Владимира Путина, в нём участвуют представители государств — членов объединения, включая Бразилию, Индию, Китай, ЮАР, Египет, Индонезию, Иран, ОАЭ и Эфиопию, а также делегации стран-партнёров и руководители международных организаций.

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Ранее на открытии заседания лидеров БРИКС в Нью-Дели председатель КНР заявил, что механизм взаимодействия объединения стал самой влиятельной в мире платформой сотрудничества между государствами с формирующейся рыночной экономикой и развивающимися странами. Заявление прозвучало на XVIII саммите БРИКС в столице Индии, где Владимир Путин также назвал объединение площадкой, на которой формируются контуры нового справедливого и демократического миропорядка.

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Анастасия Никонорова
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