Си Цзиньпин напомнил Путину и Трампу о важности исторических уроков
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Си Цзиньпин призвал не забывать прошлое и учитывать его уроки при построении будущего. С таким обращением председатель КНР выступил перед Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.
По мнению китайского лидера, история служит лучшим учебником, позволяющим извлекать опыт из уже произошедших событий.
«Нам необходимо помнить историю, извлекать из неё уроки и создавать будущее», — сказал он.
Его слова прозвучали на трёхсторонних переговорах, организованных на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Предполагается, что главы государств обменяются мнениями по вопросам стратегической стабильности. Ранее Москва не исключала возможности обсуждения украинского конфликта.
Напомним, незадолго до этого Путин и Трамп провели отдельные переговоры в Шэньчжэне. Беседа завершилась менее чем за час, став первой полноценной двусторонней встречей президентов после саммита на Аляске в августе 2025 года. По данным помощника российского лидера Юрия Ушакова, разговор продолжался около 35–40 минут и затронул урегулирование украинского конфликта, отношения Москвы и Вашингтона, а также подготовку к предстоящему саммиту. Позднее Трамп назвал беседу с Путиным необходимой для подготовки трёхсторонней встречи.