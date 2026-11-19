Си Цзиньпин призвал не забывать прошлое и учитывать его уроки при построении будущего. С таким обращением председатель КНР выступил перед Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне.

По мнению китайского лидера, история служит лучшим учебником, позволяющим извлекать опыт из уже произошедших событий.

«Нам необходимо помнить историю, извлекать из неё уроки и создавать будущее», — сказал он.

Его слова прозвучали на трёхсторонних переговорах, организованных на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Предполагается, что главы государств обменяются мнениями по вопросам стратегической стабильности. Ранее Москва не исключала возможности обсуждения украинского конфликта.