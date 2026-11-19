Россия, Китай и США должны находить способы конструктивного взаимодействия, поскольку от отношений крупнейших мировых держав зависит благополучие всего человечества. Такое мнение высказал председатель КНР Си Цзиньпин на фоне трёхстороннего саммита в китайском Шэньчжэне.

«Современный мир уже не состоит из изолированных друг от друга островов. Я часто говорю, что человечество живёт в одной глобальной деревне, где процветание одних приносит пользу другим, а потери одних оборачиваются потерями для всех», — заявил китайский лидер.

По словам Си Цзиньпина, взаимозависимость государств накладывает особые обязательства на крупнейшие мировые державы. Их сотрудничество должно быть направлено на решение общих проблем, а не на углубление противоречий.

«Конструктивное взаимодействие между крупными державами — это не вопрос выбора, а задача, которую необходимо решить», — подчеркнул председатель КНР.

Си Цзиньпин также обозначил два ключевых направления внешней политики Пекина. С Россией Китай продолжает развивать всеобъемлющее партнёрство и стратегическое взаимодействие, вступившие в новую эпоху. В отношениях с США Пекин работает над формированием конструктивных связей, основанных на стратегической стабильности.

Заявление прозвучало на фоне первой трёхсторонней встречи Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина, организованной 19 ноября на полях саммита АТЭС. Китайский МИД ранее называл укрепление стратегической стабильности одной из центральных тем этих переговоров. Пекин рассчитывал, что руководители трёх государств обменяются мнениями по вопросам глобального мира и международной безопасности.