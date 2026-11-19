Мир во всём мире во многом зависит от отношений между крупнейшими державами. На этом председатель КНР Си Цзиньпин сделал акцент во время трёхстороннего саммита с президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом в Шэньчжэне, сообщает китайское агентство «Синьхуа».

«Когда великие державы живут в согласии, мир спокоен; когда они борются, мир погружается в хаос», — заявил китайский лидер. Он напомнил, что более 80 лет назад три государства вместе боролись против фашизма, и призвал учитывать исторический опыт при выстраивании будущих отношений.

Встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина проходит 19 ноября на полях саммита АТЭС. Как ранее поясняли в МИД Китая, это первые очные переговоры руководителей трёх стран в подобном формате. Пекин рассчитывает, что диалог поможет укрепить стратегическую стабильность и наладить взаимодействие между державами, которые входят в число постоянных членов Совета Безопасности ООН.

Накануне Life.ru рассказывал о двухчасовых переговорах Путина и Си Цзиньпина в Шэньчжэне. Лидеры обсудили двустороннее сотрудничество и международную повестку. Сначала встреча проходила в расширенном составе делегаций, затем общение продолжилось в узком кругу за рабочим завтраком. Сегодня Путин и Трамп провели отдельную беседу продолжительностью около 35–40 минут. По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, одной из центральных тем стало урегулирование украинского конфликта. Стороны также затронули российско-американские отношения и подготовку к встрече с Си Цзиньпином.